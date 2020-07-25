Челсі – Арсенал: "каноніри" зазнали чергової втрати перед фіналом Кубка Англії

Головний тренер Арсенала МІкель Артета не зможе розраховувати на всіх своїх гравців у матчі проти Челсі.

Основний центрбек "канонірів" Шкодран Мустафі більше не зіграє в цьому сезоні, інформує офіційний сайт клубу.

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Німець зазнав травми підколінного сухожилля і поповнив лазарет Арсенала. Вже кілька тижнів лондонці грають без Лєно, Марі, Мартінеллі та Чемберса. Шанс відновитися до фіналу Кубка Англії є лише у голкіпера.

Нагадаємо, матч Челсі – Арсенал відбудеться 1 серпня. Для обох команд це буде єдиний шанс здобути трофей у сезоні 2019/20.

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