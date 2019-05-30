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Челсі – Арсенал: фінал Ліги Європи 2018/19 став одним з найвідвідуваніших за останні 10 років

15:04 542 Читать на русском
Челсі – Арсенал: фінал Ліги Європи 2018/19 став одним з найвідвідуваніших за останні 10 років
Челсі – Арсенал / УЄФА

Фінал Ліги Європи між Челсі та Арсеналом став третім за кількістю відвідувачів за останні 10 років.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Фінальний поєдинок Ліги Європи між Челсі та Арсеналом відбувся у столиці Азербайджану – Баку. На арені, яка вміщує майже 70 тисяч глядачів були присутні 51 370 відвідувачів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Цей фінал Ліги Європи став третім за кількістю глядачів за останні 10 років. До цього більше людей приходило лише на вирішальний матч 2018-го року між Марселем та Атлетіко (55 768) та на поєдинок 2012-го року між Атлетіком та Атлетіко (52 347).

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі переміг Арсенал з рахунком 4:1 та здобув другий за престижністю клубний європейський трофей.

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Челсі Челсі Челсі - Арсенал Арсенал Арсенал Ліга Європи Стадіон Олімпійський в Баку
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