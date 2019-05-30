Челсі – Арсенал: фінал Ліги Європи 2018/19 став одним з найвідвідуваніших за останні 10 років

Фінал Ліги Європи між Челсі та Арсеналом став третім за кількістю відвідувачів за останні 10 років.

Фінальний поєдинок Ліги Європи між Челсі та Арсеналом відбувся у столиці Азербайджану – Баку. На арені, яка вміщує майже 70 тисяч глядачів були присутні 51 370 відвідувачів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Цей фінал Ліги Європи став третім за кількістю глядачів за останні 10 років. До цього більше людей приходило лише на вирішальний матч 2018-го року між Марселем та Атлетіко (55 768) та на поєдинок 2012-го року між Атлетіком та Атлетіко (52 347).

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі переміг Арсенал з рахунком 4:1 та здобув другий за престижністю клубний європейський трофей.

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