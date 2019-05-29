Челсі – Арсенал: Джака назвав головну ціль "канонірів" у фіналі Ліги Європи – це не трофей турніру

Півзахисник лондонського Арсенала Граніт Джака підкреслив важливість перемоги у фіналі ЛЄ проти Челсі.

"Ми вже два рази поспіль були в Лізі Європи. Такий клуб, як Арсенал повинен грати в Лізі чемпіонів.

Челсі – Арсенал: анонс фіналу Ліги Європи

Це дивовижна і важлива гра. Ми хочемо повернути собі, клубу і вболівальникам Лігу чемпіонів", – цитує Джаку офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, переможець Ліги Європи отримає пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

"Каноніри" спробують завоювати собі місце в ЛЧ наступного сезону, а також кубок ЛЄ, у протистоянні з Челсі 29 травня в Баку. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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