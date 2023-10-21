"Думаю, якщо щось і пішло не так, то це початок гри. Ми просто переміщали м'яч, не збираючись загрожувати супернику. Потрібно віддати належне Челсі, тому що це топ-команда, в якій багато чудових гравців. Потрібно це визнати.

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Те, як команда відреагувала на другий гол, – феноменально. Гравці на лаві запасних хвилюються за гру. Троссар має такий менталітет, що він завжди готовий допомогти команді. У нього була травма, через яку він не був у належній формі, щоб зіграти останні дві гри. Ці речі змінюють динаміку сезону.

Пенальті? Правила дуже чіткі щодо того, де має перебувати м'яч під час ігрового епізоду. Тут була надто маленька відстань, і неможливо стрибнути, не витягнувши руки", – цитує Артету Football London.

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