Цітаішвілі: Чекаю на виклик в збірну України

Хавбек Георгій Цітаішвілі не хоче поспішати з вибором національної команди.

"Мене викликають до національної збірної Грузії, але я поки не поспішаю. Я граю в Україні – для мене це важливо, тому що я тут виріс. Якщо будуть якісь проблеми або мені не сподобається ставлення до мене, може бути, колись я це зроблю.

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Я поки чекаю виклик в збірну України. Хотів би поцікавитися цим питанням. До Грузії викликають уже півроку. Люди кажуть, що я хочу за збірну Грузії грати, але я ж поки ще не пішов. Чому так говорять?" – заявив Цітаішвілі в ефірі Youtube-каналу Трендець.

Нагадаємо, півзахисник Динамо став одним з героїв молодіжної збірної України на тріумфальному чемпіонату світу U-20.

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