toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Чекаю на дзвінок від Ібрагімовіча", – тренер збірної Швеції Андерссон не виключає повернення Златана

12:58 104 Читать на русском
"Чекаю на дзвінок від Ібрагімовіча", – тренер збірної Швеції Андерссон не виключає повернення Златана
Златан Ібрагімовіч / фото ФК Мілан

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон розповів про можливість повернення Златана Ібрагімовіча до складу "Тре Крунур".

"Ситуація з гравцями, які раніше відмовлялися грати за збірну, залишається колишньою – якщо хтось змінив свою думку, то може зв'язатися зі мною. В цьому немає нічого складного.

Ібрагімовіч залишився без статуї – вандали остаточно добили бронзового Златана

Так, був конфлікт із Ібрагімовічем. Але я досить добре вмію залишати такі речі в минулому. Тоді я був розчарований, але зараз все нормально. Якщо Златан теж змінив свою позицію, то чекаю його дзвінка", – цитує Андерссона Fotbollskanalen.

Ібрагімовіч відзначився першим голом за Мілан після повернення

Зазначимо, що між Ібрагімовічем та наставником збірної Швеції відбувся конфлікт стосовно того, що Андерссон не викликав до команди гравців іноземного походження.

blog_ava
Головний інвестор ОПФК Черкащина емоційно оголосив про відхід з клубу
06:30
2365
Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Швеція Швеція Янне Андерссон Янне Андерссон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
3
хв
Реал Сосьєдад
15:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук