"Чекаю на дзвінок від Ібрагімовіча", – тренер збірної Швеції Андерссон не виключає повернення Златана

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон розповів про можливість повернення Златана Ібрагімовіча до складу "Тре Крунур".

"Ситуація з гравцями, які раніше відмовлялися грати за збірну, залишається колишньою – якщо хтось змінив свою думку, то може зв'язатися зі мною. В цьому немає нічого складного.

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Так, був конфлікт із Ібрагімовічем. Але я досить добре вмію залишати такі речі в минулому. Тоді я був розчарований, але зараз все нормально. Якщо Златан теж змінив свою позицію, то чекаю його дзвінка", – цитує Андерссона Fotbollskanalen.

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Зазначимо, що між Ібрагімовічем та наставником збірної Швеції відбувся конфлікт стосовно того, що Андерссон не викликав до команди гравців іноземного походження.