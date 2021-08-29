"Жеребкування Ліги чемпіонів? Динамо потрапило в дуже важку групу. У кожній грі ми повинні повністю віддаватися, щоб у жодного вболівальника, який купить квиток на стадіон, не було питань. Виграємо ми чи програємо, але самовіддача і боротьба повинні бути.

Вітінью успішно пройшов медогляд в Динамо, – джерело

Якщо ми будемо віддаватися, то у нас є шанси зачепитися за очки, які ми будемо підраховувати в кінці групового етапу. Це неоціненний досвід. Ми перебуваємо в когорті найсильніших команд. Хто міг подумати, що той же Забарний грав, коли ми виграли у Іспанії.

Якщо є самовіддача, то в футболі можна обіграти будь-якого суперника. Чи буде підсилення? Чекайте новин, підсилення буде", – зазначив Суркіс у коментарі Football Hub.

Раніше повідомлялось, що бразильський півзахисник Вітінью вже пройшов медогляд у Динамо, а сторони узгоджують останні деталі трансферу.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви