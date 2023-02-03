Головний тренер "вишень" Гері О'Ніл вважає, що новачкам команди потрібен час, щоб звикнути до нових умов.

"Щодо наших новачків, то ніхто з них, крім Даррена Рендольфа, раніше не грав у АПЛ.

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Їм потрібен час, щоб звикнути до нової обстановки, нового чемпіонату. Для деяких це не просто перехід у нову команду, а переїзд до іншої країни.

Звичайно, ми чекаємо, що вони допоможуть нам тут і зараз, але треба допомогти їм обжитися в нових умовах", – цитує О'Ніла ВВС.

Нагадаємо, Борнмут проведе свою чергову гру в АПЛ проти Брайтона, у суботу, 4 лютого. Початок зустрічі о 17:00.

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