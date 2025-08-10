"Чекаємо на результати": Мойєс прокоментував травму Миколенка
Головний тренер Евертона Девід Мойєс прокоментував поразку своєї команди в матчі з Ромою (0:1).
На 12-й хвилині товариського матчу з Ромою захисник Евертона Віталій Миколенко отримав травму. Це означає, що його участь у першому матчі сезону АПЛ 2025/26 з Лідсом перебуває під питанням. "Поки нічого не відомо. Почекаємо результатів від лікарів, коли з'явиться можливість.
У першому таймі, я думаю, ми зіграли непогано. У другому таймі ми, на мій погляд, зіграли не так вже й добре. Ми втратили кілька можливостей вийти вперед, не скористалися ними. Перший тайм був непоганим, другий – не дуже", – цитує Мойеса Liverpool World.
