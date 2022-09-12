Директор зі стратегії та комунікацій ФК Шахтар Юрій Свиридов запевнив, що культовий пам'ятник біля Донбас Арени залишається на своєму місці.

"В деяких ЗМІ з'явилися чутки, що нібито в парку біля Донбас Арени окупанти вкрали пам'ятник м'ячу та перевезли його до столиці країни-агресора. Це неправда. Пам'ятник перебуває на своєму місці і чекає на повернення Шахтаря в український Донецьк.

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Це ще один доказ того, що росіяни можуть лише копіювати цивілізований світ, а самі не в змозі щось створювати. Все справжнє було, є і буде в Україні", – написав Свиридов у Facebook.

Нагадаємо, гранітний фонтан у формі м'яча є однією з головних окрас Донбас Арени, яку роками паплюжать керівники так званої "ДНР". Красень діаметром 2,7 метрів важить близько 30 тонн.

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