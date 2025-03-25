У вівторок, 25 березня, у 2-му турі групи L кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року відбулись два матчі. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Відбір до ЧС-2026, 2-й тур

Група L

Гібралтар – Чехія – 0:3

Голи: Черни, 21, Шик, 50, Шульц, 72

Чорногорія – Фарерські острови – 1:0

Гол: Куч, 90+6

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Чехія на виїзді без особливих проблем взяла три очки з Гібралтаром. Хоча господарі тривалий час достойно оборонялись – кураж цього вечора упіймав кіпер Бредлі Банда. Однак в середині тайму і він не зміг протистояти удару Черни в нижній кут воріт.

По перерві Патрік Шик зняв питання щодо переможця, а згодом хавбек Вікторії Пльзень Шульц добив суперника. Як наслідок, Чехія набрала 6 балів і очолила турнірну таблицю групи L, Гібралтар без очок останній.

У паралельній зустрічі потріпала нерви своїм уболівальникам Чорногорія. Балканці вдома два тайми не могли розпакувати ворота Фарерських островів і в повітрі запахло сенсацією. На жаль, футбольному карлику для успіху не вистачило зовсім трохи – на шостій доданій хвилині півзахисник азербайджанського Нефтчі Куч таки зміг пробити захист суперника. Чорногорія зрівнялась за очками з Чехією, Фарери з нулем у графі передостанні.

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