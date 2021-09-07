Голкіпер Манчестер Юнайтед Матей Коварж приєднався до складу збірної Чехії перед товариським матчем зі збірною України.

Воротар замінить першого номера чехів Томаша Вацліка, який травмувався у поєдинку з Бельгією, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Чехії.

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Зазначимо, що це дебютний виклик 21-річного Коваржа до складу національної команди. Матей виступає за Манчестер Юнайтед, проте ще не зіграв за основу "червоних дияволів" жодного матчу.

До слова, Коварж перебрався до манкуніанців з чеського Словацко, а другу половину минулого сезону провів у оренді в Свіндоні, де в 3 поєдинках пропустив 7 голів.

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