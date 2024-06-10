Контрольний матч

Чехія – Північна Македонія – 2:1

Голи: Шик, 60 (з пенальті), Барак, 90+8 (з пенальті) – Алімі, 65

У понеділок, 10 червня, у рамках підготовки до Євро-2024 збірна Чехії з великими труднощами завдяки двом пенальті зуміла обіграти Північну Македонію. Перший 11-метровий було призначено у ворота гостей після того, як Муслію штовхнув Соучека в спину, другий – після фолу Велковскі проти Хітіля вже в компенсований час. Причому в другому випадку головному арбітру довелося вдатися до підказки відеоасистента.

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І Шик, і Барак реалізували пенальті за однією тактикою: під час розбігу вони знизили швидкість і чекали, доки воротар Димитрієвскі не ворухнеться. Після цього удари наносилися в протилежний кут.

Гості забили свій м'яч завдяки дальньому пострілу Трайковскі в стійку – Алімі виявився першим на добиванні.

Через тиждень Чехія зіграє свій перший матч на Євро-2024 проти Португалії.