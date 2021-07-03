Збірна Чехії поступилася Данії в рамках 1/4 фіналу Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Чехія – Данія на "Футбол 24".

Збірна Данії змогла дуже швидко вийти вперед. Єнс Ларссен виконав кутовий, Шик і Калас при подачі погналися за 2-метровим Вестергором, а Ділейні, залишившись у повній самотності, замкнув навіс ударом головою – точно в лівий кут! Наприкінці першого тайму скандинави подвоїли перевагу. Меле вирізав подачу на лінію воротарського, а там Дольберг добив у сітку.

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Вже на самому старті другої половини Шик один м'яч відквитав. Патрік забив свій п'ятий гол на турнірі й наздогнав Кріштіану Роналду в списку найкращих бомбардирів. Зрештою, рахунок більше не змінювався, а Данія стала передостаннім півфіналістом Євро-2020.