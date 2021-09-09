Стало відомо, хто отримав найбільше симпатій від фанатів збірної України за товариський матч проти чехів.

Олександр Тимчик отримав звання "Лев матчу", яке вручають за результатами голосування вболівальників збірної України, повідомляє офіційна сторінка УАФ в соціальній мережі Instagram.

Чехія – Україна: InStat визначив найкращого гравця товариського матчу

Захисник Динамо став безапеляційним переможцем, набравши 31% голосів. Далі розташувались автор гола Віктор Корнієнко (18%), пара наших легіонерів з АПЛ – Олександр Зінченко і Андрій Ярмоленко (обидва по 14%) та кіпер Денис Бойко (11%).

Нагадаємо, забивши в середині першого тайму у матчі з Чехією українці примудрились пропустити на четвертій доданій хвилині і втратили, здавалося б, стовідсоткову перемогу.

Чехія – Україна: Петраков заслужено втрачає першу перемогу – сумні перспективи збірної, 5 дебютантів і фірмовий провал