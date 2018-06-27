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Чехія – Україна: визначилось місце проведення першого матчу Ліги Націй

15:08 10 Читать на русском
Чехія – Україна: визначилось місце проведення першого матчу Ліги Націй
Міський стадіон імені Мирослава Валенти / Фото Kultura.cz

Поєдинок першого туру Ліги Націй між Чехією та Україною відбудеться на Міському стадіоні імені Мирослава Валенти.

Міський стадіон у містечку Угерске Градіште буде приймати матч першого туру Ліги Націй між збірними Чехії та України, інформує ФФУ.

Арена є домашнім стадіоном футбольного клубу Славсцко. Стадіон може вмісти трохи більше восьми тисяч глядачів.

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Нагадаємо, що в рамках Ліги націй Україна виступатиме в групі B1. Суперниками підопічних Андрія Шевченка стануть Чехія і Словаччина.

Стартовий матч "синьо-жовті" зіграють з чехами 6-го вересня. Готуватись до цих поєдинків національна збірна буде у Львові, де запланований тренувальний збір.

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Ліга націй1 тур

Чехія - Україна: Четвер 06 вересня 2018

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