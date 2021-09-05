"Синьо-жовті" дізналась ім'я рефері на спаринг проти чехів.

Поєдинок між Чехією та Україною судитиме словацька бригада арбітрів на чолі з Філіпом Гловою, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Петер Беднар і Ерік Вайсс. Четвертим рефері буде представник Чехії Ондржей Берка.

Глова вже знайомий українським уболівальникам – у 2018 році він обслуговував поєдинок Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо (2:2). До слова, в останніх чотирьох матчах словак показав дві червоні картки і 11 жовтих.

Нагадаємо, поєдинок між збірними Чехії та України відбудеться у середу, 8 вересня, у Пльзені. Початок зустрічі о 21:45.

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