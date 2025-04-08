Україна зіграє проти Чехії в 4 турі групового етапу дивізіону В жіночої Ліги націй 2025. Стартові склади команд та трансляцію матчу дивіться в цій новині "Футбол 24".

Матч Чехія – Україна розпочнеться о 18:30 у чеському місті Усті-над-Лабем на Міському стадіоні. Безкоштовна онлайн-трансляція буде доступна на YouTube-каналі УАФ.

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Після трьох турів Україна з 9 очками лідирує у групі В4 жіночої Ліги націй. "Синьо-жовті" здолали Албанію, Хорватію та Чехію у попередніх матчах турніру. У доробку сьогоднішніх суперниць – 6 очок. Чехія поступилася лише збірній України.

Стартовий склад України: Самсон – Корсун, Котик, Апанащенко (к), Басанська – Андрухів, Петрик, Семків, Овдійчук – Калініна, Козлова