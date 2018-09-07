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Чехія – Україна: "синьо-жовті" вперше за 6 років здобули вольову перемогу

09:58 1289 Читать на русском
Чехія – Україна: "синьо-жовті" вперше за 6 років здобули вольову перемогу
Чехія – Україна / фото Павла Кубанова

В першому матчі Ліги націй збірна України перемогла Чехію (2:1) та здобула першу вольову перемогу з 2012 року.

Українці, програючи по ходу матчу 1:0, змогли переломити хід поєдинку та вирвати перемогу на останніх хвилинах зустрічі. Підопічні Андрія Шевченка здобули вольову перемогу вперше з 2012 року, повідомляє Команда1.

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Тоді "синьо-жовті" під час домашнього Євро-2012 змогли переграти збірну Швеції (2:1), програючи по ходу зустрічі 1:0. Дубль у ворота шведів оформив нинішній наставник української збірної Андрій Шевченко.

Цікаво, що це лише шоста вольова перемога збірної України в офіційних матчах.

Наступний матч у рамках Ліги націй підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини.

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Ліга націй1 тур

Чехія - Україна: Четвер 06 вересня 2018

Чехія
Матч завершено
1 : 2
Україна
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Ліга націй Чехія - Україна Україна Україна
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