"Я задоволений результатом. Ми раді, що забили. Хоч і на останніх секундах. Ми заслужили на це. Наша команда добре грала проти сильного суперника.

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Мені здається, що сьогодні у нас було більше можливостей забити. Сподіваюся, що в майбутньому всі наші нападники будуть показувати кращий результат.

Мені також сподобався темп гри. Наступні матчі теж будуть проходити в такому ключі. Команда звикає до цього. Проти Білорусі був важкий матч, але свої очки ми взяли. З Бельгією це не вийшло. Сьогодні я б хотів похвалити нашу команду за гру з Україною. За те, як футболісти до неї поставилися", – сказав Шилгави на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, пропустивши в середині першого тайму, чехи зуміли відігратись на останній доданій хвилині і врятували нічию у матчі з українцями.

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