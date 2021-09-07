"Ми вже визначилися з більшістю футболістів, які завтра зіграють з перших хвилин. Це товариський матч, до якого ми не будемо ставитися легковажно. На нас чекає поєдинок з дуже хорошим суперником, і гравці, звичайно, не мають наміру недооцінювати Україну. Однак ми хочемо використовувати якомога більше футболістів.

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Ми зв'язалися з клубами і постараємося врахувати їхні побажання, але все одно інтереси збірної найважливіше. Вірю, що хлопці, які вийдуть в старті, скористаються своїм шансом і отримають новий виклик в команду.

Три роки тому я очолив збірну Чехії і тоді один з перших моїх матчів був проти України. Я дуже добре пам'ятаю той поєдинок. Того разу це був дуже складний суперник", – наводить слова Шилгави офіційний сайт Федерація футболу Чехії.

До слова, Шилгави очолив збірну Чехії у вересні 2018 року та зіграв проти "синьо-жовтих" у рамках Ліги націй – підопічні Шевченка перемогли завдяки голу Маліновського. Товариський матч Чехія – Україна відбудеться у середу, 8 вересня. Початок поєдинку о 21:45.

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