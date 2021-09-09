– Сьогодні в захисті зіграли одразу три дебютанти. Це був певний ризик або ви були впевнені у своїх хлопцях?

– По-перше, я їх добре всіх знаю. Тільки гірше знаю Сироту. Був дуже великий ризик, я переживав. Заміна Кривцова була вимушеною – він поскаржився на пошкодження в перерві. Я знав, що Соболь може допомогти на цій позиції. Він погодився вийти. Взагалі я не боюся ризикувати.

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– Ви були дуже близькі до перемоги, але в підсумку знову нічия. Якими є ваші емоції після гри?

– Які можуть бути емоції? У Казахстані таке трапилося, зараз також... Треба розбиратися, чому ми не можемо протриматися до кінця. Поговорили з хлопцями після матчу, я був трохи емоційним. У нас попереду дуже важлива гра в Гельсінкі. Одна помилка – і все. Там уже внічию грати не можна. Я дуже хотів перемогти, але не вистачило двадцяти секунд. Потрібно подивитися, хто не підстрахував, коли били з центральної зони.

Емоції негативні. Ми грали з учасником 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Після матчу з Бельгією проти нас у Чехії вийшов основний склад. Я ж зробив ротацію. Але потрібно забувати й рухатися далі.

– Можете прокоментувати гру дебютантів?

– Я привітав хлопців із дебютом. Я вважаю, що вони зіграли непогано, не провалилися. Важко дебютувати у збірній.

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– Чому ви дали шанс Бойку, а не Різнику?

– У мене є ще помічники. Я з ними поговорив, зокрема, із тренером воротарів. Дав шанс зіграти Бойку. Я Дениса запросив до збірної, коли в нас вибули три голкіпери. Він відгукнувся, приїхав. Ми з помічниками вирішили дати йому зіграти. Зіграв він добре. А Різник дебютує трохи пізніше. Він все розуміє.

– Ви вже визначилися зі складом збірної на жовтневі поєдинки?

– Ще місяць хлопці будуть грати. Попереду Ліга чемпіонів, стільки матчів. Як я можу вже визначитися? Це і травми, і все, що завгодно. Зараз список гравців став трохи більшим, ніж раніше. Буде дуже сильна конкуренція. Не може бути такого, щоб на одну позицію був тільки один гравець. Багато дебютантів, нехай грають.

Зараз не можу сказати, що буде через місяць. Ми зберемося 3-4 жовтня, у нас буде кілька днів на підготовку. Це добре, тому що ми граємо 9 жовтня. Після матчу в Гельсінкі відразу ж летимо до Львова. У Фінляндії нас влаштовує тільки перемога.

– Чому ви залишили схему з трьома центральними захисниками після заміни Кривцова на Соболя?

– Я граю за такою схемою. Я поставив Соболя, він відіграв добре.

– Це ваш перший період роботи зі збірною. Як його оціните?

– Було дуже важко. Результат середній. Але мені здається, що я вже свій у цій команді, – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

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