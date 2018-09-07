Чехія – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від першого матчу у рамках Ліги націй.

"Хочу зробити комплімент чехам. У вашої збірної є хороше майбутнє. Команда розуміє філософію тренера Яроліма, його тактичні схеми. Чехи перебудувались після першого тайму, ускладнили нам життя.

Чехія – Україна – відео голів

Сьогодні ми виглядали дуже добре. Ми правильно розташовувались. У нас багато технічних футболістів в середині поля: вони маневрують, грають в короткий пас. За рахунок цього ми домінували.

Ярмоленко? За короткий період часу ми маємо два матчі. Провідні футболісти показали хорошу гру, але відчувалась невелика втома. Завдяки кваліфікованій заміні ми змінили структуру. Я також замінив Коноплянку. Я задоволений їхньою грою та самовіддачею. У нас два матчі, тому я їх замінив.

Ми створили достатньо моментів, щоб виграти цю гру. В останні 15 хвилин вийшов відкритий футбол. Тому цей турнір – хороший. Мала група, мало ігор, перемога тут дуже важлива. Думаю, ми заслужено перемогли. Вийшов дуже хороший матч. Мої компліменти чеській збірній.

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Інцидент з фанами? Це емоції. Хтось з фанів вистрибнув. Я так розумію, що хлопці випали випадково. Нам вдалось забрати декількох. Сподіваюся, що всіх відпустять і все буде добре.

Заміни? Всі гравці увійшли у гру дуже добре. Зінченко замінив Андрія, висунули Марлоса вперед. Циганков в чудовій формі перебуває, він конкурує зі всіма гравцями атаки. Він дуже добре вийшов. Селезньов теж. Всі вони зіграли ключову роль в забитому м’ячі.

В кінці відчувалась втома. Футболісти віддали багато сил. Віддамо належне чехам, вони не зупинялись. В цьому футбол і прекрасний, завжди потрібно контролювати гру. Десь замінами підкорегували наш футбол", – сказав Шевченко.

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