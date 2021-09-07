Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков відповість на запитання журналістів напередодні контрольного матчу проти національної команди Чехії.

Зустріч із пресою розпочнеться о 19:00 за київським часом. Переглянути прес-конференцію керманича "синьо-жовтих" наживо можна безпосередньо в цій новині.

Чехія – Україна: де дивитися матч

Збірна України пропускає 6-й тур кваліфікації до ЧС-2022 волею календаря. Заповнити вікно хлопці Петракова вирішили спарингом проти іншого чвертьфіналіста Євро-2020 – збірної Чехії. Востаннє шляхи обох команд перетиналися у жовтні 2018-го. Тоді в групі Ліги націй українці з голом Маліновського мінімально здолали чехів у Харкові.

Нагадаємо, що матч Чехія – Україна відбудеться у середу, 8 вересня. Початок поєдинку о 21:45.

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