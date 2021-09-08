Збірні України та Чехії обрали кольори, у яких футболісти вийдуть на газон Доосан Арени.

Чехія – Україна: команди визначились з формою на товариський матч

На нараді за участі представників обох збірних та офіційних осіб матчу було затверджено, у яких комплектах форми зіграють команди, повідомляє прес-служба УАФ.

Чехія – Україна: анонс товариського матчу

Зазначається, що збірна України зіграє у традиційному жовтому комплекті, голкіпер одягне зелену форму. Польові гравці Чехії вийдуть на поле у червоних футболках та синіх шортах, а воротар – у повністю чорному екіпіруванні.

Нагадаємо, що товариський поєдинок розпочнеться о 21:45. Наразі у своїх групах відбору Україна та Чехія посідають другі місця, але обидві команди ризикують втратити свої позиції, оскільки конкуренти зіграли менше матчів.

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