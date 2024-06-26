Чехія – Туреччина: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024
Матч 3-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Чехії та Туреччини стартує о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде у Гамбурзі. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.
Чехія – Туреччина: анонс матчу Євро-2024
Стартові склади
Чехія: Станек – Голеш, Гранач, Крейчі – Цоуфал, Провод, Соучек, Барак, Д. Юрасек – Гложек, Хитіл.
Туреччина: Гюнок – Мюлдюр, Акайдин, Демірал, Кадіоглу – Юксек, Озджан – Гюлер, Чалханоглу, Їлдіз – Їлмаз.
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