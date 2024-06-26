Збірна Туреччини в рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Чехією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Чехії була близькою до дострокового вильоту з Євро-2024, однак марнотратство грузинів у атаці, фарт і зусилля Шика допомогли зберегти шанси на плей-офф. Прям зараз "народна команда" має 1 очко (стільки ж набрали і картвелі), тримаючись на третій позиції завдяки кращій різниці голів. Для прорива в плей-офф необхідна тільки перемога над Туреччиною.

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В наших інтересах повболівати за нічию чи успіх "яничарів". Щоправда, до початку цього матчу доля збірної України на Євро-2024 може й вирішитись, але станом на ранок "синьо-жовтим" зовсім не потрібна Туреччина на третій позиції з трьома очками й кращо різницею голів ("-1" проти наших "-2").

Між тим, команда Вінченцо Монтелли опинилася у дуже скрутному становищі. По-перше, турків накрила кадрова криза. Провідний центрбек Бардакчі отримав дискваліфікацію, а його партнер Акайдин має проблеми зі спиною. В атаці ситуація теж неідеальна – під сумнівом участь Кьокчу (центрхав Бенфіки з магічним пасингом) та Кахведжу (вкрай важливий вінгер у відборі до Євро).

По-друге, збірна Туреччини в принципі сира. Головний тренер проводить тільки 11-й матч на чолі "місячних зірок" – і в нього досі немає явної основи. Залізне місце у старті мають тільки Кадіоглу, Бардакчі, Язиджі та Чалхноглу, а на всіх інших позиціях з різних причин відбувається ротація. Суперзірковий Гюлер, наприклад, просто не витримує два матчі поспіль.

Зміст гри у турків відповідний. Добре поставлені тільки контратаки та високий пресинг, однак в обороні все дуже сумно. Що і говорити, коли усі чотири голи на турнірі було пропущено з меж штрафного, а всі забиті голи пройшли з дистанції – включно з курйозним автоголом.

По-третє, в збірній було запущено процес травлі Вінченцо Монтелли. Спільнота вимагає відставки, подає петиції, влаштовує флешмоби й готує кричалки з трибун проти свого тренера. Причина – відео з тренування, на якому Язиджі зняв манішку й передав її Гюлеру. Коуч підійшов до Арди, відібрав манішку й повернув Юсуфу.

Теорія змови говорить, що Вінченцо Монтелла просуває гравців Галатасарая, аби підняти їхн вартість, а Гюлера спеціально не випускає. Пояснення щодо фізичної неготовності Арди нікого не цікавлять, хоча вінгер Реала навіть не міг подати кутовий після виходу на заміну з Португалією. 19-річна зірка перебувала під ризиком травми на тлі втоми.

У пресі тим часом розганяють качки про небажання Айхана грати проти Чехії та відсутність комунікації між деякими футболістми. "Експерти" підтримуть дискурс. Точно за таким же ідіотським механізмом "зливали" попередника Монтелли – Штефана Кунца, у якого теж були хороші результати.

Словом, збірна Чехії отримала ідеальний шанс для перемоги й прориву в 1/8 фіналу Євро-2024. Щоправда, важко зрозуміти істинну силу "народної команди". У поєдинку з португальцями вона сіла в глухий "автобус", якому досі не було аналогів – втім, у зустрічі з Грузією ми побачили зовсім інший колектив.

26 ударів по воротах, 11 влучань у площину, 3,09 очікуваних голів... Важко навіть згадати, чи був на цьогорічному чемпіонаті Європи кращий атакувальний перфоманс. Чехія святкувала б епічний розгром, якби не 10 сейвів Мамардашвілі.

А якби не Шик із замиканням на дальній стійці, то вже довелося б пакувати валізи. Сьогодні участь Патріка залишається під питанням, але проблема чехів криється не в його ймовірній відсутності. Вболівальників тривожить оборона.

Іван Гашек ніби й має орієнтований на оборону склад, і від пресингу з грузинами коуч теж не відмовлявся. Тим не менш, гра проти м'яча в обох поєдинках на Євро-2024 була непереконливою. Суперники спокійно розігрували комбінації на чужій половині, зламували напівфлангові зони й досить часто заходили в штрафний збірної Чехії.

Туреччина має проблеми в атаці, але матч проти Грузії довів - класу й організації "яничарам" вистачає, аби домінувати над поганою обороною. До того ж, вони вкрай сильні на зустрічних курсах - а розкриватись сьогодні має саме Чехія.

Схоже, на нас очікує дуже веселий поєдинок. Будемо сподіватись, що ми подивимось його зі спокійним серцем.

Орієнтовні склади на матч Чехія – Туреччина

Чехія: Станек – Голеш, Гранац, Крейчі – Цоуфал, Шульц, Соучек, Провод, Доудера – Кухта, Гложек

Туреччина: Чакир – Челік, Деміраль, Айхан, Кадіоглу – Юксек, Озджан – Гюлер, Чалханоглу, Їлдиз – Язиджі