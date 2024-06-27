Збірна Чехії програла туркам у третьому турі групового раунду Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Чехам потрібна була перемога для виходу в плей-офф, тому вони активно розпочали матч і використовували дальні удари. Однак на 20 хвилині Чехія залишилася в меншості, коли Барак отримав дві жовті картки.

Туреччина прорвалась в 1/8 фіналу Євро-2024 – Чалханоглу й Тосун дотиснули Чехію, якій довелося грати вдесятьох

Туреччина поступово перехопила ініціативу та відкрила рахунок зусиллями Чалханоглу. Соучек після вкидання Цоуфала героїчно відновив паритет, але в компенсований час Тосун впіймав чехів на контратаці.

Чехія програла та вилетіла з Євро-2024, а Туреччина, посівши друге місце в групі, вийшла в плей-офф, де зіграє з Австрією.