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Чехія – Словаччина – 1:0 – відео гола та огляд матчу

07:30 1 Читать на русском
Чехія – Словаччина – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Чехія – Словаччина – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Чехія мінімально перемогла Словаччину в рамках 6-го туру в дивізіоні B.

У групі 1, де перебуває збірна України, Чехія приймала Словаччину, єдиний гол у зустрічі забив Патрік Шик, чим приніс перемогу чехам та витіснив словаків у дивізіон С. Україна, як відомо, посіла перше місце у групі.

Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли до Фіналу чотирьох турніру

Ліга Націй. Група B1, 6-й тур

Чехія – Словаччина – 1:0

Гол: Шик, 32

Ліга націй3 тур

Словаччина - Чехія: Субота 13 жовтня 2018

Словаччина
Матч завершено
1 : 2
Чехія
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Словаччина Словаччина Чехія Чехія Відеоновини Ліга націй Словаччина - Чехія
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