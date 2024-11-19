У матчі 6-го туру Ліги націй збірна Чехії на своєму полі приймала Грузію. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Україна вже не мала математичних шансів наздогнати Чехію, але вболівати треба було саме за цю збірну. Якби перемагала Грузія, то команда Реброва втрачала надію зачепитися за вихід у дивізіон А.

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Чехи взялися за справу вже на 3-й хвилині. "Дідусь" Кашія без шансів програв забігання молодшому на 15 років Гложеку, який переправив Кліменту, а той п'яткою залишив Шульцу. Хавбек Вікторії дублем ховав Україну в Празі, проте сьогодні можемо порадіти за його гол.

Грузія підтиснула суперника на його половині, але не створила нічого гострого. Натомість Чехія була вбивчою. В середині тайму фантастичний слалом Гложека зупинив лише підкат Двалі на межі карного майданчика. Рефері не наважився ставити пенальті, проте форварду Хоффенхайма вистачило і штрафного. Мамардашвілі виявився зовсім не готовим до хитрого удару Гложека під стінку.

Ємелка міг доводити рахунок до розгромного, але майбутній кіпер Ліверпуля кінчиками пальців перевів через поперечку. Явно невдоволений Саньйоль переламав схему – нападник Давіташвілі вийшов замість захисника Гвелесіані. Відіграти бодай щось до перерви гостям не вдалося, хоча Хвіча влучив у стійку.

Друга половина почалась зі ще однієї нагоди головної зірки Грузії – Коварж парирував. Мамардашвілі не без проблем впорався з низовим ударом Черни. На 60-й хвилині Грузія таки забила. Мікаутадзе засмутив Україну, а тепер і Чехію.

Підопічні Саньйоля полетіли вперед, але це радше грало на користь суперника, який отримав купу простору для атак. Майстерність воротарів втримала рахунок 2:1 до фінального свистка. Сейв Коваржа після п'ятки Зівзівадзе – щось неймовірне. Хвіча розлютився через зрив атаки і ледь не спровокував бійку, однак минулось.

Чехія виграє групу В1 і наступний сезон проведе в еліті Ліги націй, але головне – робить подарунок Україні! Грузія у перехідних матчах буде боротись за збереження прописки в другому дивізіоні.

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