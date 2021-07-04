Чехія – Данія: як фанати святкували вихід своєї команди у півфінал Євро-2020 – відео шаленства
4 липня 08:00 - Читать на русском
Схоже, Данія ще довго святкуватиме успіх своєї команди на континентальній першості.
завершено
Каспер Дольберг 42’
42’ Каспер Дольберг
Національна команда Данії переграла Чехію та пробилась в 1/2 фіналу Євро-2020.
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Фанати скандинавської команди у Копенгагені з нетерпінням очікували фінального свистка, а коли арбітр сигналізував про завершення поєдинку, вболівальники почали несамовито стрибати, кричати та обливатись пивом.
У другому півфіналі зіграють збірні Іспанії та Італії.
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