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Чехія – Бразилія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

09:44 359 Читать на русском
Чехія – Бразилія – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Чехія – Бразилія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

 Чехія не змогла стримати натиск збірної Бразилії у товариському поєдинку. Дивіться відео голів матчу Чехія – Бразилія на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі
Чехія
1
1 : 3
3
Бразилія
21:45 26:03:2019
завершено
 

Товариські матчі

Чехія – Бразилія – 1:3

Голи: Павелка, 37 – Фірміно, 49, Жезус, 83, 90

Бразилія вражаючим камбеком перемогла Чехію у спарингу, Аргентина мінімально здолала Марокко

Чехи пішли на перерву, маючи перевагу в рахунку після гола Давіда Павелки на 37-й хвилині. Однак в другому таймі бразильці оговтались. Гол Роберто Фірміно та дубль Габріеля Жезуса приніс "селесао" перемогу.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Бразилія Бразилія Чехія Чехія Відеоновини Товариські матчі Чехія - Бразилія
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