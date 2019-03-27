Чехія – Бразилія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Чехія не змогла стримати натиск збірної Бразилії у товариському поєдинку. Дивіться відео голів матчу Чехія – Бразилія на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі

Чехія – Бразилія – 1:3

Голи: Павелка, 37 – Фірміно, 49, Жезус, 83, 90

Бразилія вражаючим камбеком перемогла Чехію у спарингу, Аргентина мінімально здолала Марокко

Чехи пішли на перерву, маючи перевагу в рахунку після гола Давіда Павелки на 37-й хвилині. Однак в другому таймі бразильці оговтались. Гол Роберто Фірміно та дубль Габріеля Жезуса приніс "селесао" перемогу.