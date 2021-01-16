Півзахисник Маріуполя Максим Чех, права на якого належать Шахтарю, зізнався, чи може дозволити собі випити келих пива або вина на зборах в Туреччині.

"Ні, у нас з цим все дуже суворо. Маркевич забороняє. Коли у відпустці були, то в один день хіба що можна було, а під час чемпіонату – ні. В нас дисципліна в команді.

"Не бачу сенсу": гравець Маріуполя Чех зізнався, що жодного разу не голосував на виборах президента України

Думаю, якби наш тренер побачив, що хтось вживає алкоголь, то були б великі неприємності, напевно штраф. Найбільший штраф у своїй кар’єрі я платив чи в дублі, чи в U-19 у Шахтарі. Десь 1500 гривень за запізнення, здається", – зізнався Чех в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні півзахисник провів у складі Маріуполя 11 матчів у всіх турнірах, проте так і не відзначився результативними діями. До слова, Чех у 2019 році став чемпіоном світу у складі збірної України U-20.

Хто розпочинав у Марселі та клубах АПЛ, а закінчив у чемпіонаті Андорри? Призовий кросворд від головного редактора