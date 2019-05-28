Чех пояснив, у чому полягає ключова різниця між Арсеналом та Челсі

Воротар Арсенала Петр Чех заявив, що "каноніри" спокійніше переживають поразки, ніж його колишній клуб – Челсі.

"Це прозвучить дивно, але я думаю, що загалом в Арсеналі недостатньо тиску. Венгер – справжній джентльмен. Як би він не любив програвати, він все одно залишається джентльменом. Це те, чого я ніколи раніше не відчував.

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У Челсі, коли ми програвали, в роздягальні було відчуття похорону. Це було так погано. Якщо ми грали вдома з великою командою, це було схоже на: "О ні, ми не змогли перемогти вдома".

Тиск йшов звідусіль: від гравців, тренера. З самого початку, коли я перейшов в Челсі, тиск був в кожному матчі", – цитує Чеха Evening Standard.

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Нагадаємо, Арсенал і Челсі зіграють у фіналі Ліги Європи. Матч відбудеться в Баку завтра, 29 травня. Початок о 22:00.