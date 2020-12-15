Чех повернувся на поле вперше з травня 2019-го – легенда Челсі пропустив два м'ячі
Легендарний голкіпер лондонського клубу Петр Чех зіграв за Челсі U-23.
Дубль Челсі зумів переграти молодіжку Тоттенхема (3:2) в рамках Прем'єр-ліги-2. Визначною ця гра стала для 38-річного Петра Чеха, який вийшов у старті "синіх".
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Ще до перерви чеський воротар пропустив два м'ячі, але молоді таланти Челсі вирішили виправити ситуацію з поверненням ветерана і в другому таймі відповіли "шпорам" трьома голами, забезпечивши собі перемогу.
Чех оголосив про завершення кар'єри ще у травні 2019-го, але Челсі включив його у заявку АПЛ на нинішній сезон.
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Перший гол Тоттенхема:
Другий гол Тоттенхема: