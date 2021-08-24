Александер Чеферін вирішив цього року відійти від футбольних рамок при врученні статусної нагороди.

Медики, які врятували життя Крістіана Еріксена під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія (0:1), отримали нагороду Президента УЄФА, повідомляє офіційний сайт організації.

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Також цю нагороду розділив з медперсоналом партнер Крістіана по збірній Сімон К'яер, який перший кинувся на допомогу товаришу, коли Еріксен впав на газон без свідомості.

Попередні три роки нагороду Президента УЄФА отримували Дідьє Дрогба (2020), Ерік Кантона (2019), Девід Бекхем (2018).

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