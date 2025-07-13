Керманич УЄФА Александер Чеферін повністю проігнорував Клубний чемпіонат світу-2025, що триває у США, на тлі загострення напруги між УЄФА та ФІФА.

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Як зазначає The Athletic, голови інших континентальних конфедерацій хоч раз відвідали матчі турніру, тоді як Чеферін – який, до речі, обіймає посаду віцепрезидента ФІФА – жодного разу не з’явився на змаганнях. За словами джерел, обізнаних із ситуацією, але не уповноважених виступати публічно, керівництво УЄФА непокоїться через втручання ФІФА в клубний футбол, а також через потенційне розширення Клубного чемпіонату світу, яке може стати загрозою для домінування Ліги чемпіонів.

У суботу, під час брифінгу у Trump Tower на Манхеттені, президент ФІФА Джанні Інфантіно відмовився виключати можливість збільшення кількості європейських команд у майбутніх розіграшах турніру. Крім того, він уникнув прямої відповіді на запитання The Athletic щодо зміни формату з чотирьох до двох років.

Журналісти також звернулись до УЄФА з питанням, чому Чеферін не відвідав жодного матчу КЧС, попри те що в турнірі брали участь 12 європейських клубів, зокрема Реал, ПСЖ та Челсі, які дійшли до півфіналу. У відповіді пресслужби УЄФА йдеться: "Якщо ви раптом забули, вся увага УЄФА та президента зараз зосереджена на жіночому Євро. Це велика подія для нас, і, як можна зрозуміти, вона потребує значного залучення й уваги".

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