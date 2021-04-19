Президент УЄФА Александер Чеферін неодноразово говорив про свої дружні стосунки з власником Ювентуса Андреа Аньєллі, але щось пішло не так.

"Не хочу багато говорити про Аньєллі. Для мене, напевно, це найбільше розчарування з усіх випадків. Я ніколи не бачив людини, яка б так багато брехала. І так наполегливо! Неймовірно.

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У суботу, коли з'явилися чутки, він сказав мені: "Не переживай, нічого не відбувається". Далі він сказав: "Подзвоню через годину". І вимкнув телефон. На наступний день ми чуємо це оголошення. Президент організації з 247 клубами просто втік з неї – я такого в житті не бачив. Я не хочу якихось особистих конфліктів, але я здивований, що люди можуть так далеко зайти.

Я багато чого бачив, але такого не бачив ніколи. Очевидно, жадібність – настільки сильне почуття, що у деяких осіб зникли людські цінності. Але ми інші – і залишимося іншими. Завжди добре дізнаватися, хто є хто.

У п'ятницю вони одноголосно підтримали реформи – очевидно, вже підписавши інші папери. Вудворд, Аньєллі, Газідіс, Флорентіно Перес – всі вони. Не знаю, чи потрібно мені пояснювати, що я про них думаю, чи ні", – цитує Чеферіна Marca.

Нагадаємо, Андреа Аньєллі був головою Асоціації європейських клубів. Функціонер покинув цю посаду напередодні після оголошення про створення нового турніру.

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