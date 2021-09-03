"УЄФА та національні асоціації висловлюють серйозні побоювання щодо можливих планів ФІФА.

Чеферін пояснив скасування правила виїзного гола в єврокубках

Дивно, що ФІФА, судячи з усього, вже запускає PR-кампанію з просування цієї ідеї, хоча офіційно подібні пропозиції ще навіть не були висунуті на розгляд", – цитує Чеферіна APnews.

ФІФА на чолі з президентом організації Джанні Інфантіно активно просувають ідею проведення ЧС кожні два роки. Нагадаємо, наразі турнір відбувається раз на 4 роки.

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