Президент УЄФА Александер Чеферін висловив співчуття у зв'язку зі смертю одного з найкращих бомбардирів світового футболу – Герда Мюллера.

"Герд Мюллер був одним з найвеличніших нападників, яких ми бачили. Завдяки неймовірному таланту до забитих м'ячів, практично незрівнянному донині. Він був відомий не тільки в Німеччині або Європі, але в усьому світі.

Помер легендарний Герд Мюллер

Від імені всього європейського футбольного співтовариства я хочу в цей важкий момент висловити скорботу від відходу великого гравця, а також співчуття його родині, друзям і колишнім товаришам по команді", – наводить слова Чеферіна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, 15 серпня, перестало битися серце Герда Мюллера, який помер після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера. Кілька місяців знаменитий екс-форвард боровся за своє життя в реанімації, але підсумок виявився невтішним.

"Я – Мюллер, бомбардир із Ньордлінгена". Легендарний Герд пішов у кращий світ