Чеферін: Відеоповтори у Лізі чемпіонів під питанням, система мене не переконала

Президент УЄФА Александер Чеферін сумнівається в доцільності введення відеоповторів у Лізі чемпіонів.

"Я не знаю, звідки з'явилася інформація, що в зі стадії 1/4 фіналу ЛЧ буде діяти система VAR. Ми поки це не обговорювали. До того ж, ця система мене поки не переконала. Як і раніше є моменти, які потрібно підправити.

Хто вирішує, коли потрібен відеоповтор? Головний рефері або відеоасистент? Вболівальники цього не розуміють, як і журналісти. Що судді бачать, а чого вони не бачать?

УЄФА може ввести відеоповтори з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

Як і раніше є багато незрозумілих речей. Але ми розуміємо, що одного разу використання відеоповторів стане необхідністю.

Потрібні також правила використання системи. Подивіться: на ЧС деякі відеоасистенти сиділи просто так, чекаючи кінця матчу. Один суддя сказав мені: коли трапилася проблема, я підніс палець до вуха, і мене залишили одного.

Подивіться на ситуацію Сербії: в матчі з Швейцарією їм не поставили пенальті, хоча в інших іграх їх давали і за менші порушення", – цитує Чеферіна видання Football Italia.

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