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Чеферін: Ще не настав час, щоб перестати розводити Росію і Україну на жеребкуваннях

06:30 428 Читать на русском
Чеферін: Ще не настав час, щоб перестати розводити Росію і Україну на жеребкуваннях
Александер Чеферін / Фото з відкритих джерел

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів, в якому випадку збірні Росії та України можуть зіграти між собою найближчим часом.

"Чому УЄФА при жеребкуваннях розводить Росію та Україну? Безпека – це одна з найважливіших речей. Коли у нас виникають питання з безпеки, коли ми бачимо, що можуть виникнути проблеми, коли надходять відповідні пропозиції від національних федерацій, ми приймаємо превентивні заходи. Для нас безпека має принципове значення, ми не втягуємо себе у політичні питання.

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Приймаючи рішення щодо будь-якого свого турніру, ми завжди думаємо про безпеку. Ми також розводимо по різних групах Сербію і Косово, Вірменію і Азербайджан, навіть Іспанія та Гібралтар не можуть потрапити в одну групу.

Історія знала безліч різних ситуацій, але з ходом часу вони змінюються. І ця ситуація з Росією і Україною зміниться, я не бачу причин, чому цього не станеться. Футбол сповнений несподіванок. Уявіть, якщо обидві команди вийдуть до півфіналу або фіналу Євро-2020, тоді вони точно будуть грати між собою у Лондоні", – заявив Чеферін в коментарі РИА Новости.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Александер Чеферін Росія УЄФА
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