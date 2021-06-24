"Правило виїзного гола було невід'ємною частиною турнірів УЄФА з моменту його введення у 1965 році. Однак питання його скасування обговорювалося на різних зустрічах УЄФА протягом останніх кількох років. Хоча єдиної думки щодо цього не було, багато тренерів, вболівальники та інші залучені сторони ставили під сумнів його справедливість і висловлювалися за скасування.

УЄФА офіційно скасував правило виїзного гола

Вплив цього правила сьогодні суперечить його початковому призначенню, оскільки, по суті, тепер воно стримує домашні команди – особливо в стартових матчах – від атакувального футболу, адже вони побоюються пропустити гол, який дасть їхнім суперникам суттєву перевагу. Критиці також піддавалася несправедливість, через яку команда господарів повинна забивати двічі після голу гостей. Особливо це стосується додаткового часу.

Буде справедливо сказати, що домашня перевага сьогодні вже не настільки значна, як раніше. Беручи до уваги схожість ігрового стилю в Європі, а також безліч інших чинників, які призвели до зменшення фактору домашнього поля, Виконавчий комітет УЄФА ухвалив правильне рішення погодитися з точкою зору, що гол на виїзді більше не повинен мати більшу вагу, ніж м'яч, забитий на домашньому полі", – цитує Чеферіна офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, скасоване правило передбачало, що при рівному рахунку у двоматчевому протистоянні в єврокубках (ЛЧ, ЛЄ та Лізі конференцій) до наступного раунду проходить команда, яка забила більше голів у гостях.

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