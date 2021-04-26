"Деякі тренери і гравці говорять, що матчів занадто багато. Ми завжди можемо зробити менше матчів, але зарплаті гравців і тренерів доведеться підлаштуватися. Ти не можеш генерувати менше продукту і постійно заробляти більше.

"Це – неможливо": Клопп не у захваті від нового формату Ліги чемпіонів.

Я читав людей, які говорили: "Ми не хочемо, щоб було більше матчів". Мене це влаштує. Правда, влаштує. Якщо Ліга Чемпіонів залишиться у своєму нинішньому вигляді, вона, як і раніше, буде найкращим турніром у світі.

Наша реформа обумовлена ​​тим, що клубам потрібна допомога в подоланні фінансової кризи. Ми можемо продовжувати в тому ж дусі, але тоді клуби будуть банкрутувати. І кому це найбільше зашкодить? Їхнім фанатам.

"Можливо, ми можемо знайти 400 днів на рік": Гвардіола витончено дорікнув УЄФА через зміну формату Ліги чемпіонів

Якщо ми хочемо допомогти клубам в настільки складній фінансовій ситуації, ми повинні заробляти більше. Щоб заробляти більше, система повинна давати більше продукту. Ми завжди були готові до діалогу, але проблема в тому, що окремі клуби таємно будували плани щодо Суперліги. Вчора я дізнався, що вони планували Суперлігу три роки, і це неймовірно. Три роки, і паралельно ви домовляєтеся з УЄФА!" – цитує Чеферіна Daily Mail.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу