Президент УЄФА Александер Чеферін різко висловився щодо стадіонів у Італії після того, як заявку Сан-Сіро на проведення фіналу Ліги чемпіонів 2027 було відхилено.

"Я вважаю, що футбольна інфраструктура в Італії – це ганьба. Італія – одна з найвеличніших футбольних націй, ви вигравали багато чемпіонатів світу, Євро, Ліги чемпіонів. І водночас серед усіх великих країн у вас – безперечно найгірша інфраструктура.

УЄФА офіційно відмовився від проведення фіналу ЛЧ-2027 на культовому стадіоні – на вихідних там сталася сенсація

Якщо чесно, мені вже набридли ці італійські розмови про інфраструктуру, бо все, що ми чуємо – це лише слова. Я сподіваюся, що Італія щось зробить. Клубам потрібна допомога від уряду, муніципалітетів, а також приватних інвесторів. Настав час діяти, бо ситуація просто жахлива", – цитує Чеферіна Sport Mediaset.

Нагадаємо, що міланський Сан-Сіро претендував на проведення фіналу Ліги чемпіонів-2027, однак УЄФА відхилила заявку. На проведення вирішального матчу турніру претендують Олімпійський стадіон у Баку та Ванда Метрополітано в Мадриді (стадіон Атлетіко).

Лідер Інтера забивав Україні й пише історію ЛЧ – "дерев'яний" захисник, якого порівнювали з біткоїном, став голеадором