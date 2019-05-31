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Чечер та ще два гравці Зорі покинуть команду, Тимчик – під питанням

18:08 538 Читать на русском
Чечер та ще два гравці Зорі покинуть команду, Тимчик – під питанням
В'ячеслав Чечер / фото Є. Кравса

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про кадрові зміни в команді.

"Леонардо повернеться в Спортінг. Олександр Тимчик до 30-го червня футболіст Зорі (в оренді з Динамо, – прим. ред). Обговоримо це питання з тренером. На цій позиції у нас є свої вихованці.

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Так, добре бути Жозе Моурінью – клацати пальцем, ставити завдання перед керівництвом, кого купити, кого ні. Ми, на жаль, навіть не Шахтар і не Динамо. У нас за визначенням такого бути не може. Потрібно займатися своїми вихованцями.

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Олег Чуваєв буде шукати іншу команду. Продовжувати контракт з В'ячеславом Чечером, як з чинним футболістом, ми не будемо", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

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Сергій Рафаїлов Олександр Тимчик Олександр Тимчик Леонардо Руїс Леонардо Руїс Олег Чуваєв Олег Чуваєв В'ячеслав Чечер В'ячеслав Чечер Зоря Зоря
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