Чечер та ще два гравці Зорі покинуть команду, Тимчик – під питанням

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про кадрові зміни в команді.

"Леонардо повернеться в Спортінг. Олександр Тимчик до 30-го червня футболіст Зорі (в оренді з Динамо, – прим. ред). Обговоримо це питання з тренером. На цій позиції у нас є свої вихованці.

Чечер по завершенні сезону може отримати посаду в Зорі

Так, добре бути Жозе Моурінью – клацати пальцем, ставити завдання перед керівництвом, кого купити, кого ні. Ми, на жаль, навіть не Шахтар і не Динамо. У нас за визначенням такого бути не може. Потрібно займатися своїми вихованцями.

Вернидуб: Рішення про відхід із Зорі було прийняте після розмови з президентом клубу

Олег Чуваєв буде шукати іншу команду. Продовжувати контракт з В'ячеславом Чечером, як з чинним футболістом, ми не будемо", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.