Кубок Хорватії, 1/16 фіналу

Бедня – Осієк – 0:3

Голи: Чеберко, 3, Бочкай, 30, Даку, 77

Осієк був безперечним фаворитом кубкової зустрічі. Це було відчутно з перших миттєвостей. Саме тому на 3 хвилині рахунок вже було відкрито – голом вдалось відзначитись Євгену Чеберку, для якого це був перший м'яч за хорватський колектив.

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Вдруге голкіпер Бедні виймав м'яча зі своїх воріт ще до перерви. А от фінальну крапку у зустрічі поставив Даку, забивши на 77 хвилині. Команда Чеберка без проблем розгромила суперника з рахунком 3:0.

Нагадаємо, Євген виступає за Осієк на правах оренди з ЛАСКа з лютого цього року. Загалом український оборонець вже провів 20 поєдинків за хорватів, забив один м'яч і віддав одну результативну передачу.

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