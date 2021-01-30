"Відмінності між австрійською Бундеслігою та чемпіонатом України? Австрійський футбол характеризується більш інтенсивним стилем гри, ніж в Україні.

ЛАСК із Чеберком програв у матчі з 6 голами у чемпіонаті Австрії – українець став одним з найгірших

Багато команд Бундесліги можуть добре пресингувати та намагатися потрапити в атакувальну третину швидко і вертикально. З іншого боку, в Україні домінує позиційний футбол, він далеко не такий інтенсивний, як у Австрії. Рівень гри може бути подібним, але тип футболу дуже різний.

Перехід у ЛАСК був справжнім викликом. Моя позиційна гра дуже хороша – саме завдяки стилю гри в Україні. І, звичайно, це також важливо в ЛАСКу, але інші елементи, такі як інтенсивний контрпресинг, швидкий перехід із оборони в атаку або оборонна позиційна гра, відіграють ще більшу роль.

Мені довелося звикати до цього перші місяць або два. Тренерський штаб та команда надали мені справді велику підтримку – якщо я помилюся, вони кажуть: "Не хвилюйся, це може трапитися". І це полегшило для мене вивчення нашої ігрової системи", – поділився Чеберко у інтерв'ю офіційному сайту ЛАСКа.

Нагадаємо, українець перебрався в Австрію влітку 2020 року та провів у складі ЛАСКа 7 матчів, не відзначившись забитими голами.

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