Чеберко відзначив різницю між УПЛ та австрійською Бундеслігою
Захисник ЛАСКа Євген Чеберко поділився думкою щодо рівня чемпіонатів Австрії та України.
"Відмінності між австрійською Бундеслігою та чемпіонатом України? Австрійський футбол характеризується більш інтенсивним стилем гри, ніж в Україні.
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Багато команд Бундесліги можуть добре пресингувати та намагатися потрапити в атакувальну третину швидко і вертикально. З іншого боку, в Україні домінує позиційний футбол, він далеко не такий інтенсивний, як у Австрії. Рівень гри може бути подібним, але тип футболу дуже різний.
Перехід у ЛАСК був справжнім викликом. Моя позиційна гра дуже хороша – саме завдяки стилю гри в Україні. І, звичайно, це також важливо в ЛАСКу, але інші елементи, такі як інтенсивний контрпресинг, швидкий перехід із оборони в атаку або оборонна позиційна гра, відіграють ще більшу роль.
Мені довелося звикати до цього перші місяць або два. Тренерський штаб та команда надали мені справді велику підтримку – якщо я помилюся, вони кажуть: "Не хвилюйся, це може трапитися". І це полегшило для мене вивчення нашої ігрової системи", – поділився Чеберко у інтерв'ю офіційному сайту ЛАСКа.
Нагадаємо, українець перебрався в Австрію влітку 2020 року та провів у складі ЛАСКа 7 матчів, не відзначившись забитими голами.
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