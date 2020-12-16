Кубок Австрії, 1/8 фіналу

ЛАСК – АСК Електра – 3:0

Голи: Еггештайн, 2, 15, 34

Господарі вийшли на відверто прохідного суперника – АСК Електра, яка виступає у четвертому дивізіоні.

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ЛАСКу вистачило одного тайму, щоб розгромити скромного опонента. Героєм зустрічі став Йоганес Еггештайн. Форвард ЛАСКа відвантажив андердогу три голи, перетворивши другу половину на формальність.

Чеберко відіграв лише другий повний поєдинок за весь час виступів у Австрії. ЛАСК з українцем на полі ще жодного разу не програвав – 5 перемог та одна нічия.

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