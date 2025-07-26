У ніч на 26 липня у черговому турі МЛС відбулась низка матчів. Звіт про ігри українських легіонерів читайте на "Футбол 24".

МЛС, регулярний чемпіонат

Коламбус Крю – Орландо Сіті – 1:3

Голи: Россі, 66 (пенальті) – Енріке, 76, 79, Охеда, 90+6

Нью-Інгленд Революшн – Монреаль – 1:3

Голи: Чанкалай, 3 – Овусу, 9, Сілі, 36, Ескобар, 90+5

Лос-Анджелес – Портленд Тімберс – 0:1

Гол: Паредес, 45

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Коламбус Євгена Чеберка прикро поступився Орландо Сіті. Команда українця вела у рахунку до 76-ї хвилини завдяки голу з пенальті Дієго Россі, але швидкий дубль Раміро Енріке повністю перевернув хід поєдинку. Охеда в компенсований час поставив крапку в зустрічі – 1:3. Чеберко відіграв повний матч.

А ось Монреаль Геннадія Синчука навпаки зумів створити камбек після того, як пропустив першим від Нью-Інгленда. Українець вийшов на поле на 76-й хвилині за рахунку 2:1 на користь канадців. Зрештою Монреаль забив ще раз, зафіксувавши фінальний рахунок – 3:1.

А ось Артем Смоляков мав вкрай мало ігрового часу в грі між Лос-Анджелесом та Портлендом. Український захисник вийшов на заміну на 90-й хвилині за рахунку 0:1 та не зумів ніяк врятувати результат для каліфорнійців.